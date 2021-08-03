Свердловские власти прокомментировали закрытие Среднеуральской птицефабрики

Свердловские власти прокомментировали закрытие Среднеуральской птицефабрики
Свердловские власти прокомментировали закрытие Среднеуральской птицефабрики
Вчера, 22:56ОбществоФото: 1МI
Информацию о закрытии птицефабрики «Среднеуральская» прокомментировали в Министерстве агропромышленного комплекса Свердловской области.

Чиновники заявили, что пытались реанимировать предприятие, сообщает Е1. В заявлении Министерства агропромышленного комплекса Свердловской области указывается, что правительство Свердловской области неоднократно предлагало руководству Среднеуральской птицефабрики поддержку, чтобы сохранить производство. Руководством предприятия предложения не были приняты и при этом, с соблюдением норм законодательства, ими планомерно осуществлялось сокращение кадрового состава организации.

Также в заявлении Министерства сказано, что ни в министерство АПК и потребительского рынка Свердловской области, ни в центр занятости официальная информация о закрытии птицефабрики не поступала. Что собственник вправе принять самостоятельное решение о закрытии предприятия.

Закрытие производства Среднеуральской птицефабрики никак не отразится на потребителях, заверяют чиновники. Так как в 2020 году этой птицефабрикой было произведено 15 тысяч тонн продукции, что составило лишь 10% от общего объема производства в регионе.

Напомним, бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель обвинил бизнесмена из Челябинской области Андрея Косилова, владельца предприятия, в намеренном закрытии птицефабрики «Среднеуральская».

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