За кражу 3,3 тысячи тонн сахара будут судить двух жителей Екатеринбурга

За кражу сахара на сумму более 66,8 миллиона рублей перед судом предстанут жительница Екатеринбурга и ее подельник, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, в сентябре 2019 года обвиняемая заключила договор хранения с юрлицом на хранение сахара-песка в количестве не менее трех тысяч тонн. По договору, она должна была отвечать за сохранность товара и не имела права перемещать его. Впоследствии у женщины возник умысел на хищение сахара и она продала товар со склада с помощью подельника. Всего было украдено свыше 3,3 тысячи тонн сахара на сумму более 66,8 миллиона рублей. Затем, чтобы легализовать преступление, екатеринбурженка совершила финансовые операции и придала правомерный вид распоряжению полученными деньгами. Обвиняемым предъявлены обвинения в растрате в особо крупном размере, совершенной с использованием служебного положения (ч.4 ст. 160 УК РФ п. «б» ч. 3), а также легализации денежных средств в особо крупном размере (ст. 174.1 УК РФ) и пособничестве в растрате в особо крупном размере (ч.5 ст. 33, ч.4 ст. 160 УК РФ). Напомним, житель Кировграда подозревается в хищении 1,4 миллиона рублей у своего спящего друга. В отношении свердловчанина возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК), ему грозит до 10 лет лишения свободы. До 10 лет грозит уральцу за оформление кредита на 1,4 млн на спящего друга

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