За кражу 3,3 тысячи тонн сахара будут судить двух жителей Екатеринбурга

За кражу 3,3 тысячи тонн сахара будут судить двух жителей Екатеринбурга
За кражу 3,3 тысячи тонн сахара будут судить двух жителей Екатеринбурга
Сегодня, 12:57ОбществоФото: 1MI
За кражу сахара на сумму более 66,8 миллиона рублей перед судом предстанут жительница Екатеринбурга и ее подельник, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, в сентябре 2019 года обвиняемая заключила договор хранения с юрлицом на хранение сахара-песка в количестве не менее трех тысяч тонн. По договору, она должна была отвечать за сохранность товара и не имела права перемещать его.

Впоследствии у женщины возник умысел на хищение сахара и она продала товар со склада с помощью подельника. Всего было украдено свыше 3,3 тысячи тонн сахара на сумму более 66,8 миллиона рублей. Затем, чтобы легализовать преступление, екатеринбурженка совершила финансовые операции и придала правомерный вид распоряжению полученными деньгами.

Обвиняемым предъявлены обвинения в растрате в особо крупном размере, совершенной с использованием служебного положения (ч.4 ст. 160 УК РФ п. «б» ч. 3), а также легализации денежных средств в особо крупном размере (ст. 174.1 УК РФ) и пособничестве в растрате в особо крупном размере (ч.5 ст. 33, ч.4 ст. 160 УК РФ).

Напомним, житель Кировграда подозревается в хищении 1,4 миллиона рублей у своего спящего друга. В отношении свердловчанина возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК), ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
судкражарастратасахарЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы