Знак «Тагилстроевский район» демонтирован в Нижнем Тагиле

Знак «Тагилстроевский район» демонтирован в Нижнем Тагиле
Знак «Тагилстроевский район» демонтирован в Нижнем Тагиле
Сегодня, 19:35ОбществоФото: 2ГИС
Знак «Тагилстроевский район» перед мостом на улице Циолковского демонтировали в Нижнем Тагиле.

Знак перед мостом на улице Циолковского, который обозначал границу городского района в Нижнем Тагиле, приведут в порядок в соответствии с изменениями, которые будут после ремонта путепровода и расширения дорожного полотна на данном участке, сообщает «Тагильский рабочий».

Знак приведут в порядок специалисты ЕВРАЗ НТМК. А то путепровод будет новым, дорогу около него в следующем году расширят и отремонтируют, знак должен соответствовать,комментирует заместитель главы администрации города по ЖКХ Егор Копысов.

Знак «Тагилстроевский район» после усовершенствования должен будет быть оснащен подсветкой.

Напомним, строительный контроль по ремонту моста на Циолковского будет введен в Нижнем Тагиле. Задачи строительного контроля состоят в постоянном мониторинге выполнения работ и недопущении приемки работ, выполненных с нарушением требований проектной документации.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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