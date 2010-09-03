Детские меню все чаще появляются в кафе Екатеринбурга

За последние три года число кафе, предлагающих подобный ассортимент блюд, возросло в несколько раз. На сегодняшний день такой ассортимент блюд в уральской столице предлагают 130 кафе. В 2008 году таких предприятий было всего 35, а в 2009 — 70, сообщает Город FM.