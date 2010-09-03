Детские меню все чаще появляются в кафе Екатеринбурга
3 сентября 2010, 09:49ОбществоОльга
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Детское меню все чаще вводят в кафе Екатеринбурга. Набор специальных блюд включает в себя каши, пюре, мягкие мясные и рыбные блюда и напитки.
За последние три года число кафе, предлагающих подобный ассортимент блюд, возросло в несколько раз. На сегодняшний день такой ассортимент блюд в уральской столице предлагают 130 кафе. В 2008 году таких предприятий было всего 35, а в 2009 — 70, сообщает Город FM.
Кроме того, кафе и рестораны приглашают клоунов и организуют специальные детские уголки. По словам владельцев заведений, посетители все чаще приходят отдохнуть и пообедать вместе с детьми.
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