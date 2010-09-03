Малазийец контрабандой решил вывезти из страны 95 удавов

52-летнему малайзицу Кенг Лиянг Вонгу были предъявлены обвинения в перевозке только боа-констрикторов, поскольку остальные животные не относятся к опасным видам, сообщает РИА Новости. Теперь ему может грозить тюремный срок в семь лет.