Малазийец контрабандой решил вывезти из страны 95 удавов
3 сентября 2010, 11:04ОбществоОльга
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Контрабандист намеревался вывезти из Малайзии 95 удавов (боа-констрикторов), несколько змей других видов и черепаху. В аэропорту столицы Малайзии злоумышленника задержали после того, как из его сумки выползло несколько рептилий.
52-летнему малайзицу Кенг Лиянг Вонгу были предъявлены обвинения в перевозке только боа-констрикторов, поскольку остальные животные не относятся к опасным видам, сообщает РИА Новости. Теперь ему может грозить тюремный срок в семь лет.
Отметим, что шкура удава высоко ценится за красивый узор с металлическим блеском, из нее изготавливают сумочки, портфели и другие изделия.
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