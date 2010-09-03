На дне Балтийского моря нашли 200-летнее пиво

Эксперты отметили, что пиво сохранило свой естественный цвет и консистенцию. Хорошую сохранность напитку обеспечили холодная вода и слабое освещение на дне моря. По предварительным оценкам, найденные в море образцы пива можно считать старейшими в мире. Какова приблизительная стоимость одной 200-летней бутылки, специалисты пока определить не могут.

Стоит отметить, что в июле на дне Балтийского моя дайверы обнаружили другой напиток двухсотлетней выдержки - шампанское. Всего со дна поднято 30 бутылок, каждая из которых оценивается в несколько десятков тысяч евро.