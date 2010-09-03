На дне Балтийского моря нашли 200-летнее пиво
3 сентября 2010, 16:05ОбществоОльга
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На дне Балтийского моря найдены бутылки с пивом, которым приблизительно 200 лет. Бутылки с напитком в районе Аландских островов обнаружили финские дайверы. Пиво находилось на борту корабля, затонувшего в Балтике в начале 1800-х годов.
Эксперты отметили, что пиво сохранило свой естественный цвет и консистенцию. Хорошую сохранность напитку обеспечили холодная вода и слабое освещение на дне моря. По предварительным оценкам, найденные в море образцы пива можно считать старейшими в мире. Какова приблизительная стоимость одной 200-летней бутылки, специалисты пока определить не могут.
Стоит отметить, что в июле на дне Балтийского моя дайверы обнаружили другой напиток двухсотлетней выдержки - шампанское. Всего со дна поднято 30 бутылок, каждая из которых оценивается в несколько десятков тысяч евро.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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