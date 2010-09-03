Переоборудование школ Нижнего Тагила новыми пожарными сигнализациями потребует десятки миллионов руб

Врио начальника ГУ МЧС по Свердловской области Сергей Кучеров заявил, что главное управление МЧС РФ по Свердловской области обяжет школы поставить новые системы оповещения о пожарах "Стрелец" взамен существующих. Пока никаких распоряжений по этому поводу в Нижний Тагил не поступало, рассказал Константин Чижов.

Он отметил, что на данный момент системы пожарной сигнализации, которыми оборудованы школы Нижнего Тагила, полностью соответствуют существующим требованиям. А на переоборудование каждой из 61-ой школы может потребоваться не один десяток миллионов рублей.