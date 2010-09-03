Почти полкило героина изъято у старательских наркоторговцев

У обоих обнаружились свертки с героином, общий вес наркотика составил почти 400 граммов. Оба задержанных долгое время проживали на Старателе, и все наркоманы района покупали героин у них. За наркотиками к ним приезжали и жители других районов. У армянина был собственный бизнес по ремонту обуви, а русский молодой человек – из обеспеченной семьи, он нигде не работал. Оба торговца – не женаты, ранее были судимы и сами употребляли наркотики. Как отметили в Госнаркоконтроле, наркосбытчикам грозит до 20-ти лет лишения свободы.