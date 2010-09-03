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Почти полкило героина изъято у старательских наркоторговцев
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Почти полкило героина изъято у старательских наркоторговцев

3 сентября 2010, 17:32ОбществоОльга
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