Почти полкило героина изъято у старательских наркоторговцев
3 сентября 2010, 17:32ОбществоОльга
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Почти полкило героина изъято у старательских наркоторговцев. Накануне на Голом Камне сотрудники нижнетагильского Госнаркоконтроля остановили ВАЗ 2109. В машине находились 36-тилетний армянин и 32-хлетний русский.
У обоих обнаружились свертки с героином, общий вес наркотика составил почти 400 граммов. Оба задержанных долгое время проживали на Старателе, и все наркоманы района покупали героин у них. За наркотиками к ним приезжали и жители других районов. У армянина был собственный бизнес по ремонту обуви, а русский молодой человек – из обеспеченной семьи, он нигде не работал. Оба торговца – не женаты, ранее были судимы и сами употребляли наркотики. Как отметили в Госнаркоконтроле, наркосбытчикам грозит до 20-ти лет лишения свободы.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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