Погожую субботу обещает тагильчанам Уралгидромет
3 сентября 2010, 15:52ОбществоОльга
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Погожую субботу обещает тагильчанам Уралгидромет. 4 сенятбря удержится теплая, преимущественно сухая погода, небольшой дождь вероятен в основном на севере Свердловской области.
В воскресенье небольшой дождь пройдет и в южных районах, температура начнет понижаться. На следующей неделе ожидается похолодание: ночью +1,+6°, днем 8-13°, не обойдется без небольшого дождя, в середине недели начнутся заморозки.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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