Природоохранная прокуратура Нижнего Тагила обратила внимание на колодцы в пригороде

Основанием для этого стали результаты проверки исполнения законодательства об охране источников водоснабжения на территории сел Петрокаменское, Николо-Павловское, Новопаньшино, а также поселков Черноисточинск и Новоасбест.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, колодцы на территории указанных сел и поселков находятся в неудовлетворительном состоянии - их стенки покрыты плесенью и грибком. У некоторых отсутствуют водоотводные каналы или специальные наземные сооружения в виде будки. Прокурором установлен контроль за результатами рассмотрения указанных административных дел.