Природоохранная прокуратура Нижнего Тагила обратила внимание на колодцы в пригороде
3 сентября 2010, 17:25ОбществоОльга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Нижнетагильским межрайонным природоохранным прокурором возбуждено несколько административных дел в отношении глав территориальных администраций пригорода.
Основанием для этого стали результаты проверки исполнения законодательства об охране источников водоснабжения на территории сел Петрокаменское, Николо-Павловское, Новопаньшино, а также поселков Черноисточинск и Новоасбест.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, колодцы на территории указанных сел и поселков находятся в неудовлетворительном состоянии - их стенки покрыты плесенью и грибком. У некоторых отсутствуют водоотводные каналы или специальные наземные сооружения в виде будки. Прокурором установлен контроль за результатами рассмотрения указанных административных дел.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей