Проблему профориентации детей-инвалидов обсудили в Нижнем Тагиле

Кроме групп коррекционного вида в техникуме организовано обучение детей, имеющих инвалидность по слуху, с участием сурдопереводчика. Студенты, имеющие инвалидность по другим видам заболеваний, обучаются в обычных группах в режиме свободного посещения. Детям-инвалидам выплачивается социальная стипендия.

Всего из 952-х студентов техникума около 50-ти имеют инвалидность. Руководство учебного заведения планирует внедрение программ дистанционного обучения для инвалидов. Члены Совета решили отработать механизмы межведомственного взаимодействия по обучению детей с ограниченными возможностями.

Как отметил зам.главы города Вячеслав Погудин, необходимо вести мониторинг детей-инвалидов, нуждающихся в получении конкретных профессий, а также информировать детей и родителей об имеющихся специальностях.