Сезон охоты в Свердловской области в этом году начнется позже, чем обычно
3 сентября 2010, 16:09ОбществоОльга
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Сезон охоты в Свердловской области в этом году начнется позже, чем обычно. Его откроют только в эту субботу, с задержкой на две недели.
Открытие сезона было отложено по распоряжению областных властей – из-за засухи и лесных пожаров, сообщили в региональном департаменте по охране и контролю животного мира. С 4-го сентября можно будет охотиться на пернатую дичь, барсуков, косуль и кабанов. С 15-го сентября откроется сезон охоты на зайца, еще через месяц – на пушную дичь, передает Эхо Москвы Екатеринбург.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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