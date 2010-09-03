Сезон охоты в Свердловской области в этом году начнется позже, чем обычно

Открытие сезона было отложено по распоряжению областных властей – из-за засухи и лесных пожаров, сообщили в региональном департаменте по охране и контролю животного мира. С 4-го сентября можно будет охотиться на пернатую дичь, барсуков, косуль и кабанов. С 15-го сентября откроется сезон охоты на зайца, еще через месяц – на пушную дичь, передает Эхо Москвы Екатеринбург.