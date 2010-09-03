Схема маршрута до школы спасает ребенка от ДТП

В настоящее время все ученики 1-9-х классов нижнетагильских школ обязаны иметь в дневнике схему маршрута, по которому они безопасно добираются из дома в школу. Если ребенок попадает в ДТП, инспекторы ГИБДД обязательно проверяют, был ли у него составлен безопасный маршрут.

В прошлом году двое учеников нижнетагильских школ попали под колеса в 8 часов утра, то есть по пути в школу. У обоих схема составлена не была. Это говорит о том, что, если родители вместе со школьником детально поработают над маршрутом, шансы ребенка попасть в ДТП существенно снижаются, говорит Наталья Никишина.

Маршрут, который вы выберите для ребенка, не обязательно должен быть самым коротким, но обязательно – самым безопасным. И даже если вы опаздываете, никогда не используйте короткий «опасный» путь, чтобы не подать такого примера ребенку, советует Наталья Никишина. Пройдите вместе с ребенком по маршруту, схему которого вы составляете и которому он будет следовать каждый день. Обращайте внимание ребенка на все опасные участники и на знаки, которые могут ему помочь сориентироваться.

Если ребенку в школу предстоит ездить на общественном транспорте, тоже не забывайте об опасных моментах. Рассказывайте о правилах поведения при посадке и высадке. Привейте привычку ждать на остановке, пока автобус, трамвай или маршрутка не отойдет и не откроет обзор проезжей части.