Скоростные поезда до Нижнего Тагила должны пойти в 2013 году
Скоростные поезда до Нижнего Тагила должны пойти в 2013 году. Такую задачу поставил губернатор Александр Мишарин на заседании рабочей группы по реализации проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Екатеринбург – Москва.
По словам главного инженера Свердловской железной дороги Игоря Набойченко, планируется, что поезд из Нижнего Тагила будет ехать до Екатеринбурга с остановками в Верх-Нейвинске и Невьянске всего один час. Чтобы составы могли двигаться со скоростью 160 километров в час, на магистрали необходимо реконструировать переезды, спрямить изгибы путей, заменить стрелки.
По предварительным расчетам стоимость проекта составит 17 миллиардов рублей, отметили в департаменте ифнормполитики губернатора. Губернатор также предложил рассмотреть возможность оборудования участков, где состав мог бы двигаться со скоростью в 200 километров в час.
Отметим, что за полгода поток пассажиров на этом направлении составил более 300 тысяч человек, причем две трети из них предпочитали именно скоростные электрички.
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