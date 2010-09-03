Свердловская область для поддержки малого бизнеса создает инфраструктурный хаб
3 сентября 2010, 16:12ОбществоОльга
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Реализация инновационных проектов в Свердловской области будет вестись при поддержке Инфраструктурного хаба малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.
Как сообщил директор департамента малого и среднего предпринимательства министерства экономики Свердловской области Максим Годовых, в настоящее время в работе находится 142 инновационных проекта, и ожидается дальнейшее пополнение - к концу года их число планируется довести до 500.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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