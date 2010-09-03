Центры ранней диагностики онкозаболеваний появятся в Свердловской области
3 сентября 2010, 16:16ОбществоОльга
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Центры ранней диагностики онкозаболеваний появятся в Свердловской области. Этот проект одобрила комиссия по модернизации и технологическому развитию экономики Свердловской области.
Как сообщает департамент информполитики губернатора, центры позитронно-эмиссионной томографии появятся в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге. ПЭТ-диагностика является ведущим методом выявления онкологических и сердечно сосудистых заболеваний на ранних стадиях, а также позволяет дать оценку эффективности проведенного лечения уже через 24 часа после его начала.
Строительство центров займет около двух лет. В настоящее время уже разработан бизнес-план, найдены инвесторы. Для внедрения такой современной системы диагностики в Свердловской области потребуется 1 миллиард 205 миллионов рублей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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