Центры ранней диагностики онкозаболеваний появятся в Свердловской области

Как сообщает департамент информполитики губернатора, центры позитронно-эмиссионной томографии появятся в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге. ПЭТ-диагностика является ведущим методом выявления онкологических и сердечно сосудистых заболеваний на ранних стадиях, а также позволяет дать оценку эффективности проведенного лечения уже через 24 часа после его начала.