В Китае образовалась пробка длиной в 120 км.

Появление пробки связывают с вводом в действие новых крупных угольных шахт. Значительная часть машин, стоящих в пробке, - тяжелые грузовики с углем. По другой версии, автомобили скопились из-за неудачных попыток китайских властей "разрулить" другую пробку – на трассе Тибет-Пекин.