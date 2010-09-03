В Китае образовалась пробка длиной в 120 км.
3 сентября 2010, 09:33ОбществоОльга
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10 тысяч машин стоят в гигантской пробке на трассе, соединяющей Пекин и западные регионы Китая. Как сообщают китайские телеканалы, длина этой пробки превысила 120 км.
Появление пробки связывают с вводом в действие новых крупных угольных шахт. Значительная часть машин, стоящих в пробке, - тяжелые грузовики с углем. По другой версии, автомобили скопились из-за неудачных попыток китайских властей "разрулить" другую пробку – на трассе Тибет-Пекин.
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