В Мексиканском заливе снова разливается нефть

Взрывной волной с платформы в воду сбросило 13 рабочих, один из них ранен. По словам офицера береговой охраны США Кейси Рэйнела, обстоятельства инцидента выясняются, к месту взрыва направлены семь вертолетов, два самолета и четыре катера.