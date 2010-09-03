В Мексиканском заливе снова разливается нефть
3 сентября 2010, 07:49ОбществоОльга
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В Мексиканском заливе вновь авария на нефтяной скважине – взорвалась буровая платформа. По данным СМИ, это вызвало очередной разлив нефти.
Взрывной волной с платформы в воду сбросило 13 рабочих, один из них ранен. По словам офицера береговой охраны США Кейси Рэйнела, обстоятельства инцидента выясняются, к месту взрыва направлены семь вертолетов, два самолета и четыре катера.
Следует ожидать скачка цен на нефть, добавляют эксперты нефтяного рынка. Причина ЧП пока не установлена. Обстоятельства инцидента выясняются.
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