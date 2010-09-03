Замдиректора "Уралвагонзавода" возглавил Союз оборонных предприятий Среднего Урала

По его словам, прежний генеральный директор Союза Виталий Смирнов написал в мае заявление об освобождении должности, которое удовлетворил президиум. "Уралвагонзавод" предложил кандидатуру Щелокова в июле, затем ее одобрил президиум Союза, отмечает РИА-новости.