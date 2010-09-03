Замдиректора "Уралвагонзавода" возглавил Союз оборонных предприятий Среднего Урала
3 сентября 2010, 16:48ОбществоОльга
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Должность генерального директора Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области занял заместитель генерального директора НПК "Уралвагонзавод" Владимир Щелоков. Об этом сообщил на заседании Союза в четверг его первый вице-президент Николай Клейн.
По его словам, прежний генеральный директор Союза Виталий Смирнов написал в мае заявление об освобождении должности, которое удовлетворил президиум. "Уралвагонзавод" предложил кандидатуру Щелокова в июле, затем ее одобрил президиум Союза, отмечает РИА-новости.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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