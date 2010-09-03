Жители Нижнего Тагила одобрили генеральный план развития города

В результате реализации генплана повысится комфорт и безопасность жилого фонда города, увеличится обеспеченность жильем, отмечает пресс-служба администрации города. Уже к 2015 году жилой фонд города, согласно проекту, должен вырасти с 8 до 9 миллионов квадратных метров, а к 2030 увеличиться до 11-ти миллионов квадратных метров.