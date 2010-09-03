Жители Нижнего Тагила одобрили генеральный план развития города
3 сентября 2010, 16:58ОбществоОльга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Тагильчане одобрили генеральный план развития города до 2030 года. Он был рассмотрен на публичных слушаниях, в которых приняли участие 460 человек.
В результате реализации генплана повысится комфорт и безопасность жилого фонда города, увеличится обеспеченность жильем, отмечает пресс-служба администрации города. Уже к 2015 году жилой фонд города, согласно проекту, должен вырасти с 8 до 9 миллионов квадратных метров, а к 2030 увеличиться до 11-ти миллионов квадратных метров.
Предусматривается строительство новых детских дошкольных учреждений на 7700 мест и новых общеобразовательных школ на 15,5 тысяч учащихся. Участники Публичных слушаний проголосовали за решение направить проект генплана в городскую Думу для дальнейшего обсуждения и утверждения.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей