17 недель интернет-рекламы со скидкой от 36% до 50%: итоги акций на самый большой и самый заметный баннер на TagilCity.ru

Скидки 50% успели получить 5 рекламных агентств Нижнего Тагила и Екатеринбурга, а всего сейчас забронированы и частично реализованы 17 недель рекламы для 6 различных компаний.

О достойной оценке такой рекламы пользователями говорит то, что новый баннер «Горизонт» всего за три месяца вошел в тройку самых богатых на клики баннеров: по количеству переходов на сайты компании он уступил только «Обложке» и разделу «Новости».

Ну, а спрос на новый баннер говорит сам за себя: в сентябре уже три недели проката заняты на 50%. Успевайте бронировать самый заметный и самый большой баннер на самом посещаемом портале Нижнего Тагила (в доказательство этого ссылка на статистику)!

Заказать рекламу можно по телефону +7 (3435) 499-334