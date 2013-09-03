Что надо знать, когда берешь кредит

Почему люди берут кредиты? Причины могут быть разными: неожиданно сломалась бытовая техника, а денег на приобретение новой нет; хочется совершить крупную покупку, а средств недостаточно и т.д. Но все-таки, основной причиной участия простых людей в кредитной системе является желание человека получить желаемое здесь и сейчас, а не копить долгое время. Тем более, что жизнь полна неожиданностей, и пользоваться ее благами хочется сегодня, поскольку неизвестно, что может случиться завтра.

Если нужен кредит, то нужно помнить несколько вещей:

1. Прежде всего, решение должно быть тщательно обдуманно. Надо определить величину своего дохода, ежемесячные и ежегодные расходы, определить стабильность заработка и возможность быстрого увеличения дохода в случае неожиданной ситуации. Сумма ежемесячного платежа по кредиту не должна превышать количества свободных денег, а лучше, если будет составлять не более 70% от них. В сумму этого платежа входят: погашение основной суммы займа (тело кредита) и ежемесячно начисляемые проценты.

2. Надо решить – на какой срок занимать деньги. От этого зависит процент по кредиту и сумма ежемесячного платежа. На сегодняшний день наиболее популярный потребительский кредит наличными рассчитывается таким образом, что проценты, которые желает получить банк за пользование деньгами, рассчитываются на весь срок кредита, потом складываются с суммой (телом) кредита. Затем, полученный результат делят на количество месяцев, в течение которого деньги будут возвращаться банку. Поэтому, если возникнет возможность частичного досрочного погашения кредита, то банк предложит клиенту два варианта: уменьшить срок займа или объем ежемесячного платежа.

3. Необходимо узнать ставку по кредиту. Она зависит срока и вида займа. Но даже при равных условиях, проценты могут отличаться у разных банков.

4. Надо узнать условия кредитования: возможность досрочного погашения займа и изменения даты ежемесячной оплаты, санкции за несвоевременность очередного платежа и так далее. Часто бывает, что человеку важен срок выдачи займа, в этом случае вполне разумным решением будет быстрый кредит на небольшой срок.

5. Очень важно, чтобы кредит было удобно оплачивать, то есть точка, где можно будет внести денежные средства на счет банка, должна быть недалеко от клиента, деньги должны перечисляться без процентов и срок получения банком переведенных средств должен быть минимален.

И последнее: берешь чужое, а отдаешь свое. Разумный подход к получению кредита наверняка избавит от ненужных хлопот в будущем.