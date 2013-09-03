Использование автомобильной техники в различных отраслях промышленности

Внедрение комбайнов в сферу народного хозяйства, позволило в разы увеличить объемы собираемого урожая и повысить качество продукта. И это только один из примеров того, как промышленные автомашины помогают увеличить темпы производства и добиться максимальных результатов в любой из сфер человеческой деятельности. Особенно, когда дело касается безопасности и надежности выполнения поставленной задачи.

С появлением автозаправочных станций, встал вопрос о перевозке топлива с максимальной скоростью и сохранностью груза. Уже долгие годы, многие автозаправочные компании пользуются услугами, либо владеют собственными транспортными средствами по перевозке разного рода горючего сырья в специальных цистернах. Это позволило им гораздо сократить сроки на доставку и соответственно, увеличить свои доходы. Если вы владелец собственного топливного бизнеса, то вам наверняка не раз приходилось задумываться над тем, чтобы купить автоцистерны. И подобного рода вопросы вполне очевидны, потому как иметь собственную технику всегда выгоднее, чем брать ее в аренду или платить за транспортные услуги. Это поможет сделать ваш бизнес еще более прибыльным и удачным. А вашим клиентам всегда наслаждаться высоким качеством продукта.

Так как любой вид топлива считается взрывоопасным веществом, соответственно и ваш автозаправщик, должен соответствовать всем необходимым условиям по перевозке подобного рода грузов. Также обязательно необходимо нанести все необходимые предупредительные знаки на автоцистерну, для того чтобы все остальные водители видели опасность перевозимого груза. Вам также придется проложить маршрут от завода до места реализации горючего, в котором необходимо будет соблюсти все условия, указанные в пункте 2.6.3. Приказа Минтранса РФ №73 "Об утверждении Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом" от 8 августа 1995 года.