Особенности имущественного страхования

В роли страхователя может выступать не только собственник, но и лицо, которое по тем или иным причинам на данный момент несет ответственность за данный имущественный объект. Это означает, что если вы, например, снимаете квартиру или дом, то вы также можете заключить договор имущественного страхования на арендованное имущество. Более того, в некоторых случаях страхование включается обязательным пунктом в договор аренды. Это позволяет защитить интересы обеих сторон в случае непредвиденных ситуаций.

Страховать имущество можно либо комплексно, либо каждый объект отдельно. При этом объектами могут выступать:

несущие конструкции здания или сооружения, т.е. стены, фундамент, крыша;

внутренняя отделка или ремонт помещения;

оборудование и инженерные коммуникации;

бытовая техника, мебель, электроника и т.д.;

земельные участки;

животные и многое другое, что имеет денежное выражение и на что распространяется право собственности.

Важным моментом являет перечень страховых рисков, которые включает страхование квартиры www.cbins.ru. Стандартные поименованные риски - это удар молнии, пожар, подтопление, стихийные бедствия, а также противоправные действия третьих лиц, наезд транспортных средств, взрыв бытового газа, падение летательных аппаратов и т.д. При этом существует форма договора, где присутствует формулировка «от всех рисков». В таком случае страховые выплаты покрывают все случаи, кроме исключений, указанных в договоре.

Однако специалисты рекомендуют не надеяться на стандартность страхового договора, а внимательно изучить все страховые риски. Например, в пункте о пожаре может быть прописано, что покрываются убытки, полученные вследствие пожара, возникшего на территории страхуемого объекта. На практике это будет означать, что если ваша квартира пострадает в результате возгорания начавшегося на площадке или в соседней квартире, то для страховщика это станет поводом для отказа в компенсационных выплатах. В итоге всё может завершиться продолжительным судебным разбирательством без гарантий на успех.