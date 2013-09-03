Рак – не приговор. Если не терять времени

Для многих россиян диагноз «рак» звучит как приговор. Пациенты и их семьи отмеряют месяцы или даже недели до роковой даты… Между тем во всем цивилизованном мире уже давно успешно борются даже с самыми «злыми» формами и стадиями рака. А многие виды онкозаболеваний излечивают на 90-95%!

Всего в четырех часах лета от Екатеринбурга, в Стамбуле, расположен медицинский центр мирового уровня – медицинский центр «Анадолу». Центр аффилирован с одним из самых известных медучреждений США – Центром имени Джонса Хопкинса (Johns Hopkins Medicine) в Балтиморе. Технологии, применяемые в МЦ «Анадолу»:

«Кибер-нож» - уникальная радиохирургическая система лечения опухолей без боли и надрезов. Система была внедрена в «Анадолу» в 2005-м году, что делает его 4-м центром в Европе, освоившим его.

ТруБим» (TrueBeam STxTM) - одна из последних систем лучевой терапии, объединяющая технологии RapidArc, IMRT, IGRT и IGRS. TrueBeam может быть использован для радиотерапии всех видов рака, включая сложные случаи рака молочной железы или легких.

да Винчи (da Vinci) - хирургический робот, предназначенный для проведения сложнейших минимально-инвазивных операций в области урологии, общей хирургии, гинекологии.

ПЭТ-КТ – современное диагностическое исследование, которое позволяет зафиксировать самые небольшие опухолевые образования.

МЦ «Анадолу» обладает двумя сертификатами ESMO (European Society for Medical Oncology) – Европейское сообщество медицинской онкологии, и аккредитаций JCI (Объединенная международная комиссия, США). На сегодняшний день JCI признана самой престижной и объективной системой международной сертификации в области медицины.

Но самое главное достоинство МЦ «Анадолу» - этого его врачи, профессора и доценты с опытом работы в ведущих клиниках США и Европы. У жителей Екатеринбурга и области есть уникальная возможность напрямую и совершенно бесплатно обратиться к специалистам «Анадолу» за консультацией – в Екатеринбурге уже третий год работает представительство клиники. Специалисты представительства «Анадолу» совершенно бесплатно переведут все документы, организуют передачу снимков КТ или МРТ, и предоставят ответ профессоров «Анадолу» на русском языке в течение 2-3 дней.

Обратиться за бесплатной консультацией можно:

ул. Куйбышева, 55, оф. 412

Тел.: (343) 351-10-82, (343) 346-99-63

www.anadolumedicalcenter.com/ru