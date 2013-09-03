Счастье в каждый дом! HD-приставка всего за 1500 рублей!
3 сентября 2013, 15:20ОбществоПланета
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Для всех любителей настоящего Цифрового Телевидения компания «Планета» объявляет сентябрь счастливым месяцем.
Для всех любителей настоящего Цифрового Телевидения компания «Планета» объявляет сентябрь счастливым месяцем.
Только с 1 по 30 сентября 2013 года для новых абонентов действует уникальное предложение — приобрести современную HD-приставку MAG-245/250 Micro можно всего за 1 500 рублей. Откройте для себя настоящее цифровое телевидение и насладитесь невероятным качеством изображения и звука. Теперь это так легко и выгодно!
Подробную информацию об акции узнавайте в офисах компании и по телефону (3435) 38 44 44.
Не упустите свой шанс! Лучшие телеканалы в формате высокой четкости у вас дома!
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