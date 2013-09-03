Сегодня отмечается день солидарности в борьбе с терроризмом

Вспоминая этот день, все люди едины в своем намерении противостоять терроризму – национальному и международному, не допустить разрастания преступного беспредела.

Для терроризма важным критерием является создание резонанса террористической акции среди людей. Теракты воздействуют на массовую психологию. Вспоминая День Победы в Нижнем Тагиле, когда слухи о предстоящем теракте на Театральной площади воздействовали на многих тагильчан, – кто-то даже не пошел на парад. Это в очередной раз доказывает, что паника, возникающая в обществе, в том числе под влиянием каналов массового распространения информации, имеет свою силу.

В настоящее время всеми силами активизируется антитеррористическое движение. Повышается уровень знаний специализированных служб, целью которых является противостояние террористам. Важно не допустить повтора теракта в Беслане, событий 11 сентября и многих других актов.

Также важно помнить, что с терроризмом можно бороться, предупреждая его. Именно поэтому в Нижнем Тагиле есть антитеррористическая комиссия, совещание которой состоялось в прошлом месяце. Выставка вооружений Russia Arms Expo – масштабное событие, подразумевающее угрозу со стороны террористов. Так, силы Нижнего Тагила, по их словам, готовы обеспечивать безопасность жителей и гостей города.

Только толерантность и взаимоуважение предупредят разрастание социальной основы терроризма и лишат преступников надежды на поддержку в обществе. Это лучшая профилактика экстремистских настроений.