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Свалка трупов свиней в Нижнем Тагиле ликвидирована (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свалка трупов свиней в Нижнем Тагиле ликвидирована (ФОТО)

3 сентября 2013, 13:00Общество
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