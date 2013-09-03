Свалка трупов свиней в Нижнем Тагиле ликвидирована (ФОТО)

Данной информацией с редакцией TagilCity.ru поделился природоохранный прокурор Нижнего Тагила Василий Валентинович Калинин. Кроме того, он пригласил журналиста TagilCity.ru на место, где была та самая жуткая свалка с биологическими отходами.

Местность, которая в настоящее время находится под пристальным вниманием природоохранного прокурора и Администрации Нижнего Тагила, надо сказать, изобилует бытовыми свалками. Самих нарушителей видимо не смущает, что совсем рядом находится стадион, на котором занимаются, в том числе и дети. Но Василий Валентинович заверил, что просто так это не оставит и будет проводить дальнейшие мероприятия по установлению, ликвидации, а также предотвращению подобных инцидентов.

Свалка биологических отходов, действительно, была ликвидирована, о чем в официальном письме Глава города сообщал Василию Валентиновичу.

Письмо от Главы города - природоохранному прокурору

Мы сейчас находимся на месте, где еще совсем недавно был большая свалка бытовых и, в том числе, биологических отходов – остатков свиней. В настоящее время, мы видим свежие следы уборки этой территории после ликвидации свалки. Ее нет. Наши требования в направлении Главы города возымели свои действия: Глава организовал ее уборку. Что, конечно, не может не радовать – меня как прокурора и тагильчан, которые здесь бывают и собирают ягоды и грибы. Кроме того, рядом находится спортивный стадион прокомментировал Василий Валентинович.

Стоит отметить, что место теперь, действительно, мало напоминает свалку. Даже тошнотворного запаха теперь практически нет. Кроме того, журналист TagilCity.ru связался с Ильковым Владимиром Юрьевичем, главным ветеринарным врачом Нижнего Тагила, который сказал, что такие особо опасные заболевания, как африканская чума и сибирская язва были исключены.

Было принято решение сжечь всё на месте, а остатки захоронить прямо там. Поэтому на данный момент свалка ликвидирована, а заболевания - исключены сообщил Владимир Юрьевич.

Фотографии с места свалки свиней