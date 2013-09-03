В Нижнем Тагиле отметили День патрульно-постовой службы

Полицейские патрульно-постовой службы ЛО МВД России на ст. Нижний Тагил несут службу по охране общественного порядка на участке обслуживая от станции Шувакиш в г. Екатеринбурге до станции Приобье в ХМАО-Югре. Это без малого 900 км железнодорожного пути, а с ответвлениями на Верхний Тагил, Кировоград, Алапаевск и другие города 1650 километров.

На полицейских возложены задачи по охране общественного порядка на вокзалах, станциях и в подвижном составе. Только за прошедший период 2013 года ими с объектов транспорта было удалено более 8000 правонарушителей, это и лица, злоупотребляющие спиртными напитками, мелкие хулиганы, да и просто граждане, нарушившие правила перехода через железнодорожные пути. Да, возможно в том, чтобы воевать пьяницами, составлять административные протоколы на людей, не там перешедших железнодорожные пути, нет ничего особенного. Однако, если вдуматься, то становиться понятно, что за любым человеком, нарушающим общественный порядок, может стоять потенциальный преступник, разыскиваемый органами правопорядка. А гражданин, привлечённый к ответственности за переход железнодорожных путей в неустановленном месте, в следующий раз задумается, и, пройдя установленным маршрутом, сохранит себе жизнь и здоровье. В этом году на участке обслуживания отдела был травмирован 21 человек, а эта цифра могла быть больше.

Необходимо добавить, что даже доставление лиц, совершивших административные правонарушения в дежурную часть, является занятием небезопасным: с начала этого года на полицейских при выполнении ими своих служебных обязанностей было совершено 13 нападений, которые к счастью не увенчались успехом для нападавших, а только явились причиной к привлечению их к уголовной ответственности.

Со временем, полицейский патрульно-постовой службы приобретает такой опыт, что, как говориться, начинает видеть человека насквозь. Именно такое качество помогает ему успешно выявлять некоторые виды преступлений, это и незаконный оборот наркотических средств, оружия и другие. Например, в 2013 году полицейскими ЛО МВД России на ст. Нижний Тагил было выявлено 11 фактов изъятия наркотических веществ, 3 факта незаконного оборота оружия, 5 фактов использования поддельных документов пассажирами.

Сегодня на помощь сотрудникам полиции пришли современные технические средства, помогающие выявлять запрещённые к обороту предметы и вещества. Это различного рода метало детекторы, устройства для определения опасности жидкостей, портативные наборы для выявления микрочастиц взрывчатых веществ, портативные электронные терминалы, для проверки лиц по базам розыска. Всё это активно используется полицейскими, и, надо сказать, что большая часть преступлений, выявлено полицейскими с использованием этих специальных средств. Соответственно, использование современных технических средств требует от полицейского определённого образовательного уровня. Поэтому многие полицейские уже заочно обучаются в высших учебных заведениях.

Сегодня на участке обслуживания несёт службу по охране общественного порядка 2 взвода полицейских патрульно-постовой службы. В основном это молодые ребята в возрасте до 30 лет, но среди них есть уже и сотрудники-женщины, которые также заступают в наряды по охране общественного порядка и на вокзалах и в подвижном составе. Надо сказать, что женщины справляются со многими делами ничуть не хуже мужчин: женская смекалка, обаяние делают своё дело и иной раз помогают избежать конфликтных ситуаций.