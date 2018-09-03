11-тысячный цифровой больничный выдан в Нижнем Тагиле

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Городская больница №1 в Нижнем Тагиле выдала 11-тысячный лист нетрудоспособности в цифровом формате.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: «Тагильский рабочий»
В Нижнем Тагиле было выдано 94 электронных листа нетрудоспособности. В городской больнице №1 был выдан «юбилейный» больничный в цифровом виде №11 000. Данное медицинское учреждение уже прошло подготовительный этап, и летом 2018 года специалисты больницы выписывают электронные листы нетрудоспособности.
Поликлиника, стационар и травмпункт этой больницы имеют специальное оснащение, чтобы выписывать современные больничные листы в электронном виде.
Наибольшим спросом ЭЛН пользуются у тагильчан, работающих в бюджетных организациях.
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