11-тысячный цифровой больничный выдан в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле было выдано 94 электронных листа нетрудоспособности. В городской больнице №1 был выдан «юбилейный» больничный в цифровом виде №11 000. Данное медицинское учреждение уже прошло подготовительный этап, и летом 2018 года специалисты больницы выписывают электронные листы нетрудоспособности.