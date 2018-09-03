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Два тагильских школьника попали в сборную России по олимпиадной робототехнике
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Roboty hokkej 2014 29

Два тагильских школьника попали в сборную России по олимпиадной робототехнике

Сегодня, 16:45Общество
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