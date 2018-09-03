Два тагильских школьника попали в сборную России по олимпиадной робототехнике

Тагильские школьники принимали участие в федеральных учебно-тренировочных сборах по роботехнике, которые проходили с 20 по 26 августа в Казани.

Программа учебно-тренировочных сборов была разделена на две части: обучающую и соревновательную. Ребята успешно справились со всеми заданиями и теперь в составе сборной будут представлять Россию на международном этапе World Robot Olympiad-2018, который пройдет в Таиланде.