Два тагильских школьника попали в сборную России по олимпиадной робототехнике
Сегодня, 16:45Общество
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13-летний Егор Ермаков и 12-летний Егор Архипов из Нижнего Тагила прошли в российскую сборную по олимпиадной робототехнике.
Сюжеты: Нижний Тагил
Тагильские школьники принимали участие в федеральных учебно-тренировочных сборах по роботехнике, которые проходили с 20 по 26 августа в Казани.
Программа учебно-тренировочных сборов была разделена на две части: обучающую и соревновательную. Ребята успешно справились со всеми заданиями и теперь в составе сборной будут представлять Россию на международном этапе World Robot Olympiad-2018, который пройдет в Таиланде.
Всего на соревнования в Казань приехали со всей страны более 60 ребят в возрасте от 10 до 18 лет, пишет ИА «Все новости».
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