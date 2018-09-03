Глава думы Тюмени избежал уголовного наказания за аварию с двумя погибшими

В Тюмени прекращено уголовное дело, фигурантом которого являлся глава местной думы. Чиновник стал виновником аварии, в которой погибли два человека, но вместо реального лишения свободы депутат заплатит штраф в размере 200 тыс. рублей.
Около полуночи 24 июня 2018 года внедорожник, за рулём которого находился глава думы Тюмени Дмитрий Еремеев, столкнулся с иномаркой. В результате аварии погибли 2 человека. Против чиновника возбудили уголовное дело, материалы были переданы в суд.
3 сентября стало известно о том, что судья удовлетворил ходатайство следователя о прекращении преследования в отношении Еремеева и назначил штраф в размере 200 тыс. рублей. Претензий со стороны матери одного из погибших людей, которая присутствовала в зале суда, не последовало. Родственники второй жертвы ДТП на процессе не присутствовали.
Как сообщает URA.ru, ссылаясь на информацию из декларации о доходах главы Тюменской думы, Еремеев зарабатывает около 233 тыс. рублей в месяц. Супруга чиновника отчиталась о заработке в размере 4,6 млн рублей. Таким образом, указывают журналисты, штраф, назначенный судом, меньше месячного заработка чиновника.