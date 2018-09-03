Глава думы Тюмени избежал уголовного наказания за аварию с двумя погибшими

Около полуночи 24 июня 2018 года внедорожник, за рулём которого находился глава думы Тюмени Дмитрий Еремеев, столкнулся с иномаркой. В результате аварии погибли 2 человека. Против чиновника возбудили уголовное дело, материалы были переданы в суд.

3 сентября стало известно о том, что судья удовлетворил ходатайство следователя о прекращении преследования в отношении Еремеева и назначил штраф в размере 200 тыс. рублей. Претензий со стороны матери одного из погибших людей, которая присутствовала в зале суда, не последовало. Родственники второй жертвы ДТП на процессе не присутствовали.