Лидер екатеринбургского ОПС «Уралмаш» просит перевести его из колонии

Судебное заседание по поводу просьбы Куковякина о переводе его из колонии в колонию-поселение состоится 3 сентября в Ивделе.

Ранее лидер ОПС сумел добиться, чтобы суд принял решение о его освобождении по УДО. Однако прокурор смог отменить это решение. Теперь Куковякин пытается воспользоваться условиями нового закона, по которому один день в СИЗО приравнивается к полутора дням колонии.