Лидер екатеринбургского ОПС «Уралмаш» просит перевести его из колонии

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Один из лидеров ОПС «Уралмаш» — бывший депутат гордумы Екатеринбурга 57-летний Александр Куковякин — пытается добиться перевода из колонии в колонию-поселение.
Сюжеты: Екатеринбург
Судебное заседание по поводу просьбы Куковякина о переводе его из колонии в колонию-поселение состоится 3 сентября в Ивделе.
Ранее лидер ОПС сумел добиться, чтобы суд принял решение о его освобождении по УДО. Однако прокурор смог отменить это решение. Теперь Куковякин пытается воспользоваться условиями нового закона, по которому один день в СИЗО приравнивается к полутора дням колонии.
Александр Куковякин был осужден 4 февраля 2016 года за мошенничество с активами Тавдинского гидролизного завода. Его приговорили к четырем годам колонии, пишет Ura.ru.
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