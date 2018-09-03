«Никому ничего не нужно»: жители Алапаевска добиваются расселения из ветхого дома

В Алапаевске жители дома по ул. Майоровская, 8А обратились за помощью к пользователям соцсетей. В местной группе во «ВКонтакте» был опубликован пост о том, что жители вышеуказанного дома не могут добиться помощи от местных властей. Согласно написанному, дом не входит в программу переселения, не признан аварийным, но при этом в нем осыпается штукатурка и обваливаются стены. Жить там, со слов местных жителей, опасно.

И никому ничего не нужно. Как жить людям? Дом в программу аварийного жилья не входит, сносить его и расселять семьи никто не собирается. Видимо, слишком затратно. Наверное, начнут что-либо делать, когда совсем всё будет печально, или пострадают люди? сообщается в посте.

Также жильцы рассказали, что в доме очень холодно, а в нем проживают и семьи с детьми. Так, в 2017 году проводился замер температуры теплоносителей, эксперты сообщили, что значения в пределах нормы. Однако, со слов жильцов, в квартирах прохладно.

У людей выше 20 градусов температура не поднимается в квартирах, и что здесь в таких условиях приходится жить детям, тоже никого не волнует. Жалобы писали, все либо отмахиваются, либо игнорируют,сообщают жители дома.

Местный житель Валерий рассказал редакции, что в доме на ул. Майоровская, 8А проживают его родители. Они обращались в суд, однако, со слов мужчины, не смогли добиться переселения.

Мужчина пояснил, что дом решили не расселять, когда в административном аппарате муниципалитета произошли изменения:

Начали готовить документы под ветхое и опасное для жизни жилье, также собраны были подписи, фото подробное, все, что надо. Власть сменилась, дело затихло.

Дозвониться до главы МО город Алапаевск Сергея Беспалова и его советника Юрия Ахмедова редакции не удалось на протяжении нескольких дней – по указанным на сайте администрации номерам телефонов никто не взял трубку.