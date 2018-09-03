Один из близнецов из Екатеринбурга вылетел с проекта «Замуж за Бузову»

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Главная героиня шоу «Замуж за Бузову» выгнала из шоу одного из близнецов из Екатеринбурга – Сергея Наумова.
Сюжеты: Екатеринбург
Ольга Бузова была на свидании с Андреем Наумовым в Венеции. Однако по словам девушки, она была не настроена на общение и Андрей ее разочаровал.
Позже, встретившись с Сергеем, Бузова заявила, что на проект он должен был прийти один. А потом и вовсе переложила братьям выбор — на проекте должен остаться кто-то один.
В итоге Сергей решил уступить место своему брату. Однако Бузова разревелась и заявила, что Сергей ее легко уступает и указала ему на дверь. После этого она предложила Андрею тоже покинуть шоу, но тот решил остаться и побороться за ее сердце, пишет Ura.ru.
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