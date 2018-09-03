Один из близнецов из Екатеринбурга вылетел с проекта «Замуж за Бузову»

Ольга Бузова была на свидании с Андреем Наумовым в Венеции. Однако по словам девушки, она была не настроена на общение и Андрей ее разочаровал.

Позже, встретившись с Сергеем, Бузова заявила, что на проект он должен был прийти один. А потом и вовсе переложила братьям выбор — на проекте должен остаться кто-то один.