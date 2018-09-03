Проект профориентации школьников 6-11 классов будет запущен в России

Проект «Билет в будущее» будет направлен на раннюю профориентацию учащихся, начиная с 6 класса. Поводом для начала эксперимента, по мнению чиновников из Министерства просвещения, стал низкий уровень профессиональной ориентации школьников, который не устраивает родителей.

Ребёнку трудно найти себя в шестом классе, но надо пробовать, и пробовать много, и самое главное - ребёнок должен получать удовольствие от того труда, в котором он занят,рассказала журналистам министр Ольга Васильева.