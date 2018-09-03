Проект профориентации школьников 6-11 классов будет запущен в России

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В 2018 году в России будет запущен проект, который позволит учащимся определиться с будущей профессией. Анонс эксперимента сделало Министерство просвещения РФ.
Проект «Билет в будущее» будет направлен на раннюю профориентацию учащихся, начиная с 6 класса. Поводом для начала эксперимента, по мнению чиновников из Министерства просвещения, стал низкий уровень профессиональной ориентации школьников, который не устраивает родителей.
Ребёнку трудно найти себя в шестом классе, но надо пробовать, и пробовать много, и самое главное - ребёнок должен получать удовольствие от того труда, в котором он занят,рассказала журналистам министр Ольга Васильева.
Как сообщают «Новые Известия», стартовать проект должен уже в 2018 году. Планируется, что он будет основан на цифровой платформе и объединит как участников, так и площадки, предоставляющие образовательные и профориентационные программы.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей