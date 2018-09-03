Пять волшебных сказок представит Нижнетагильский драмтеатр в сентябре

Нижнетагильский драматический театр представит пять сказок о дружбе, верности, любви и честности в сентябре. Этот месяц посвящен детям.

Для юных тагильчан артисты сыграют сказки «Волшебник изумрудного города», «Бамбуковый остров», «Щелкунчик», «Сказка о Царе Салтане».

Также в репертуаре этого месяца сказка, которую артисты нижнетагильского драмтеатра не играли почти два года. 8 сентября зрители смогут вновь увидеть сказу о маленькой девочке в постановке «Дюймовочка».