Пять волшебных сказок представит Нижнетагильский драмтеатр в сентябре

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Сентябрь в нижнетагильском драмтеатре посвящается детям.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: официальный сайт Нижнего Тагила
Нижнетагильский драматический театр представит пять сказок о дружбе, верности, любви и честности в сентябре. Этот месяц посвящен детям.
Для юных тагильчан артисты сыграют сказки «Волшебник изумрудного города», «Бамбуковый остров», «Щелкунчик», «Сказка о Царе Салтане».
Также в репертуаре этого месяца сказка, которую артисты нижнетагильского драмтеатра не играли почти два года. 8 сентября зрители смогут вновь увидеть сказу о маленькой девочке в постановке «Дюймовочка».
В фойе театра юные зрители смогут познакомиться с выставкой «Мир детства», подготовленной Нижнетагильским музеем. Также ребят ждет выставка «Индустриальное наследие» с картинами старинных улиц Нижнего Тагила от музея-заповедника «Горнозаводской Урал».
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