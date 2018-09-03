Как сообщает телеканал «360», ролик практически сразу стал вирусным и разлетелось по социальным сетям. О нем упоминали такие крупные СМИ как «Дождь», «Сноб», Lenta.ru, «Ридус»; радиостанции «Говорит Москва», «Царьград ТВ» и другие. Не оставили ролик без внимания и популярные Telegram-каналы «Лентач», «Беспощадный пиарщик» и «Красный Сион». Известный политолог Евгений Минченко также отметил его, опубликовав пост на своей странице в Facebook.

Стали известны подробности съемок Деревянко в агитационном ролике к выборам Видео

Создатели видео поделились особенностями работы с актером Павлом Деревянко, который исполнил в нем главную роль. Оказалось, что он достаточно неприхотлив и сверхъестественных требований не выдвигает. Тем не менее он не выходил на площадку без перепелиных яиц. А в остальном он был как все другие актеры: имел свой вагончик и машину, которая доставляла его до места съемок.

Отечественная актриса Светлана Галка, сыграла роль жены в похожем мартовском ролике «Все на выборы, или Гей на передержку» отметила, что съемки такого видео сильно отличаются от съемок в кино. Кроме того женщина полагает, что заявление Деревянко о том, что он принял участие в этом проекте только ради денег стоит не брать в расчет. Она полагает, что актеру приглянулся сценарий и режиссер.

Кроме того Галка не исключает факт, что новый агитационный ролик побьет по просмотрам своего предшественника, а люди захотят пойти на выборы губернатора еще больше.

Отмечается, что некоторые пользователи соцсетей сочли Деревянко продажным, однако нашлись и те, кому ролик понравился.

По сюжету главный герой не хочет рано вставать в воскресенье и идти на выборы губернатора. Когда мужчина просыпается, то оказывается в антиутопическом Подмосковье, во главе которого стоит губернатор Остапенко.

В другом мире из кранов течет ржавая вода, мусор привозят прямо домой, а люди приветствуют друг друга жестами, отдаленно напоминающими фашистскую символику. Повсюду горят свалки, из-за смога ничего не видно, а для того, чтобы пойти в детский сад, необходимо отстоять очередь в 45 лет.