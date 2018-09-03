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#домахорошо
Стали известны подробности съемок Деревянко в агитационном ролике к выборам
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Стали известны подробности съемок Деревянко в агитационном ролике к выборам

Сегодня, 20:44Общество
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