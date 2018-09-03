Тагильчанин украл из магазина в Ижевске 17 айфонов на 1 млн рублей

В конце апреля неизвестный мужчина проник в магазин сотовых телефонов в Ижевске и украл оттуда 17 устройств марки «iPhone» на сумму 1 млн рублей. В конце июля полиция в Набережных Челнах задержала злоумышленника за аналогичным преступлением.

В ходе проверки было установлено, что задержанный является житель Нижнего Тагила. Как сообщает Udm-info.ru, подозреваемый причастен к кражам смартфонов в магазинах Кирова, Рыбинска и Воронежа. На данный момент тагильчанин находится в одном из СИЗО республики Татарстан. Против мужчины возбуждено уголовное дело, в случае вынесения обвинительного приговора ему грозит до 10 лет тюремного заключения.