Три жителя Богдановича незаконно хранили крупную партию наркотиков

30 мая в дежурную часть города Богданович поступило сообщение от местной жительницы о том, что её внук с друзьями находится в неадекватном состоянии.

Следственно-оперативная группа обнаружила в квартире трёх молодых людей без сознания. На столе рядом с ними находились приспособления для смешивания наркотических средств. После того, как друзья пришли в себя, они находились в наркотическом опьянении. В ходе осмотра у одного из молодых людей был изъят пакет с веществом белого цвета в количестве 0,28 грамма. Задержанные признались, что приобрели наркотики для личного употребления и дали явку с повинной.