Уральские юристы попросили Путина «почистить» систему юстиции

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Открытое письмо к президенту России отправили студенты и преподаватели Уральской государственной юридической академии. Они попросили главу государства очистить систему юстиции, и навести порядок в выбранной ими сфере деятельности.
Сюжеты: Екатеринбург
Большая проблема, по мнению авторов письма, сложилась с нотариальными конторами в столице Свердловской области. Студенты и преподаватели УрГЮА рассказали президенту о том, что нотариусом может стать любой в случае уплаты определённой суммы денег.
Профессия, которой мы себя посвящаем, подвергается жёсткому удару, наступает кризис доверия. К сожалению, Свердловская область стала грустным примером процветания коррупционных схем в системе юстиции,написали в письме к президенту уральские юристы.
В качестве решения существующих проблем предложена жёсткая чистка в сфере юстиции, сообщает URA.ru.
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