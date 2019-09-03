Детсад в Нижнем Тагиле заплатит 100 тысяч рублей ребенку за перелом ноги
Сегодня, 13:32ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле суд обязал МАДОУ Детский сад «Детство» № 90 выплатить 100 тысяч рублей ребенку, получившему перелом ноги на занятии по физкультуре, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Сюжеты: Нижний Тагил
Инцидент с травмированием ребенка произошел 25 февраля этого года во время занятия физкультурой. Ребенок 2014 года рождения во время выполнения упражнения упал на левый бок и получил травму ноги. Ребенок был осмотрен врачом, закрепленным за ДОУ, вызов скорой помощи ребенку был осуществлен спустя 2,5 часа с момента получения травмы.
В больнице детсадовцу поставили диагноз закрытый винтообразный перелом большеберцовой кости левой голени со смещением. Ребенка прооперировали. Ребенок получил тяжкий вред здоровью.
Прокуратура обратилась с иском к образовательному учреждению. Суд исковые требования удовлетворил, в качестве компенсации морального вреда детсад должен выплатить пострадавшему 100 тысяч рублей.
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