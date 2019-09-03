Детсад в Нижнем Тагиле заплатит 100 тысяч рублей ребенку за перелом ноги

Инцидент с травмированием ребенка произошел 25 февраля этого года во время занятия физкультурой. Ребенок 2014 года рождения во время выполнения упражнения упал на левый бок и получил травму ноги. Ребенок был осмотрен врачом, закрепленным за ДОУ, вызов скорой помощи ребенку был осуществлен спустя 2,5 часа с момента получения травмы.