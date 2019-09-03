Мэр Нижнего Тагила посетил Пионерский сквер и две школы в Дзержинском районе
3 сентября глава Нижнего Тагила провел объезд Дзержинского района. Он посетил Пионерский сквер, ДОУ № 181, СОШ № 77 и № 41, сообщает пресс-служба мэрии.
В Пионерском сквере на этой неделе начнут ставить ограждения, завершаются работы по установке наружного освещения. Также завершены работы по обустройству дорожек для пешеходов и оформлены площадки на асфальте. Начато засевание газонов, продолжается реконструкция фонтана.
Мэр осмотрел место у детского сада № 181. Там произошла просадка грунта, к учреждению невозможно подойти из-за большой лужи. Владислав Пинаев дал поручение руководителям структурных подразделений муниципалитета найти решение проблемы.
У школы № 77 перед входом заменили асфальт и оборудовали пешеходный переход. В этом году у школы заменят ограждение, в следующем году проведут покраску фасадов.
Также Владислав Пинаев побеседовал с подрядчиком, который занимается ремонтом кровли в школе № 41. Кровля очень сильно протекала, поэтому было решено провести ремонт как можно оперативнее. На время ремонтных работ ученики будут учиться в школе № 38. На ремонт выделено 12 млн рублей. По контракту, ремонт должен быть завершен в течение 45 дней.