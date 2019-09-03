Под Невьянском общественники уничтожили поле конопли

Наркосодержащее растение произрастало на площади 15 соток. Плантация за час была уничтожена силами регионального отделения Общероссийского движения «Сильная Россия» и СРО «Офицеры России».

Наркосодержащее растение уничтожено путем сжигания, всего сожжено около двух центнеров растений. Операция проводилась по согласованию с правоохранительными органами. Кроме того, достигнута договоренность с главой поселения о контроле за данном участком в целях недопущения повторения ситуации.