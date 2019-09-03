Под Невьянском общественники уничтожили поле конопли
Сегодня, 09:03ОбществоФото: «Вечерние ведомости»
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Около села Аятское под Невьянскими силами общественников ликвидировано поле дикорастущей конопли, сообщают «Вечерние ведомости».
Наркосодержащее растение произрастало на площади 15 соток. Плантация за час была уничтожена силами регионального отделения Общероссийского движения «Сильная Россия» и СРО «Офицеры России».
Наркосодержащее растение уничтожено путем сжигания, всего сожжено около двух центнеров растений. Операция проводилась по согласованию с правоохранительными органами. Кроме того, достигнута договоренность с главой поселения о контроле за данном участком в целях недопущения повторения ситуации.
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