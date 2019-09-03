Путин поручил кабмину до 1 октября установить нормативы минимальных окладов медиков

По итогам совещания глава государства порекомендовал губернаторам установить меры соцподдержки медработников организаций первичного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи. При этом рекомендуется предусмотреть обеспечение медиков служебным жильем, которое через 10 лет работы может перейти в собственность работников. Кроме того, необходимо предусмотреть в регионах предоставление в первоочередном порядке мест детям медиков в садиках и школах, а также льготной ипотеки.

Напомним, что внимание к системе оплаты труда медицинских работников привлекли хирурги из Нижнего Тагила, которые написали заявление об увольнении в связи с неоплачиваемыми отработками. История вызвала широкий общественный резонанс и привлекла внимание региональных и федеральных властей. В Нижний Тагил прибыл с визитом министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков, которому удалось уговорить хирургов забрать заявления взамен на изменения в системе оплаты труда. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков возложил ответственность за установление достойной зарплаты медикам на региональных властей, напомнив, что позиция федерального центра по этому вопросу чётко обозначена в «майских указах» главы государства.