Путин поручил кабмину до 1 октября установить нормативы минимальных окладов медиков
Президент России поручил кабмину до 1 октября разработать предложения по улучшению системы оплаты труда медиков, сообщается на официальном сайте Кремля.
Владимир Путин дал поручение после совещания, которое прошло 20 августа по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения.
До 1 октября кабинету министров необходимо представить предложения по улучшению системы оплаты труда работников системы здравоохранения.
По итогам совещания глава государства порекомендовал губернаторам установить меры соцподдержки медработников организаций первичного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи. При этом рекомендуется предусмотреть обеспечение медиков служебным жильем, которое через 10 лет работы может перейти в собственность работников. Кроме того, необходимо предусмотреть в регионах предоставление в первоочередном порядке мест детям медиков в садиках и школах, а также льготной ипотеки.
Напомним, что внимание к системе оплаты труда медицинских работников привлекли хирурги из Нижнего Тагила, которые написали заявление об увольнении в связи с неоплачиваемыми отработками. История вызвала широкий общественный резонанс и привлекла внимание региональных и федеральных властей. В Нижний Тагил прибыл с визитом министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков, которому удалось уговорить хирургов забрать заявления взамен на изменения в системе оплаты труда. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков возложил ответственность за установление достойной зарплаты медикам на региональных властей, напомнив, что позиция федерального центра по этому вопросу чётко обозначена в «майских указах» главы государства.