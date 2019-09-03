СМИ: в Свердловской области сменится начальник УФСБ

15 сентября Вяткина, как сообщает издание, должен сменить действующий глава УФСБ по Тульской области генерал-майор Алексей Зиновьев. Информация о том, что Вяткин покинет службу в ведомстве появилась еще год назад, тогда говорили о его возможном уходе в УГМК-Холдинг.

Зиновьев работал в Центральном аппарате ФСБ начальником службы инспекторского управления под руководством Виктора Бакуткина. Последнему в заслугу ставят несколько громких дел, в частности дело экс-губернатора Тульской области Вячеслава Дудки (руководил регионом в 2005–2011 годах). Чиновник был признан виновным в получении взятки и осужден на девять лет.