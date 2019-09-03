Строителя для Тагильского моста снова не нашли. Мэр предлагает «не истерить»

Глава города Владислав Пинаев предлагает «не истерить», а спокойно продолжать работу. Он отметил, что в рамках действующего законодательства администрация может вновь объявить тендер, либо заключит договор с единственным поставщиком на аналогичных условиях закупки.

Служба заказчика прорабатывает оба варианта. Да, пусть все идет не так гладко, как хотелось бы, но это рабочие моменты, надо выбирать сильного и надежного строителя, способного реализовать планы города, к тому же полностью финансово подкрепленные Правительством области, а не истерить по каждому поводу. Сотая школа тому пример, когда много сомневающихся было, но она открылась, рассказал TagilCity.ru глава города Владислав Пинаев.

Напомним, при строительстве самой большой школы Нижнего Тагила на 1200 учеников (100-ой) возникали претензии по темпу работ, однако она, как и планировалось, была готова к учебному году.