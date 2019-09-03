Свердловская пенсионерка не может получить квартиру из-за однофамилицы

Надежда Иванова ранее проживала в аварийном зданий, откуда её выселили, обещав взамен новую квартиру. Но вместо обещанных 63 «квадратов» женщина проживает в помещении больше похожем по размерам на кухню. Причиной стало то, что в Воронежской области в своей квартире проживает полная тёзка Надежды.

Показали мне, что Иванова Надежда Ивановна, даты рождения, данные паспорта - всё совпадает. То есть будто это моя квартира. Я говорю: «Как? Я там не бывала даже»,рассказала пенсионерка.

Женщина взяла в кредит печь и чайник, пенсия тратится на лекарства и продукты питания. Чтобы выйти на балкон своей маленькой квартиры, ей приходится переставлять всю мебель с коробками. Через некоторое время она всё же написала заявление в полицию, к делу подключилась прокуратура, которая обязала предоставить нормальное жильё, но власти выполнить требование прокурора не могут.

Предоставить таким гражданам жилье мы бы и рады, если бы оно у нас было. Мы не препятствуем тому, чтобы люди у нас жили в комфортных условиях, но, к сожалению, реалии дня таковы, что в поселке Буланаш строительство нового жилья не ведется уже очень длительное время,сказала председатель территориального органа местного самоуправления поселка Буланаш Людмила Вандышева.