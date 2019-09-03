The Times написала о «царской» школе в Екатеринбурге

О школе, которую отремонтировал бизнесмен Андрей Симановский, написала британская газета The Times. Ранее о ней рассказал канал ВВС.

После дорогой реконструкции, спонсируемой бывшим учеником-миллионером, у школы есть мраморные полы, позолоченные колонны и люстры вместо серых коридоров и таких же серых классов,пишет издание.

Кроме того, журналисты отметили, что теперь школа похожа на Версаль или Зимний дворец в Санкт-Петербурге.