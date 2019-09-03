The Times написала о «царской» школе в Екатеринбурге

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Екатеринбургская школа № 106, которая после ремонта стала похожа на дворец, попала на страницы иностранных изданий.
Сюжеты: Екатеринбург
О школе, которую отремонтировал бизнесмен Андрей Симановский, написала британская газета The Times. Ранее о ней рассказал канал ВВС.
После дорогой реконструкции, спонсируемой бывшим учеником-миллионером, у школы есть мраморные полы, позолоченные колонны и люстры вместо серых коридоров и таких же серых классов,пишет издание.
Кроме того, журналисты отметили, что теперь школа похожа на Версаль или Зимний дворец в Санкт-Петербурге.
Ранее о школе негативно высказался блогер Варламов, назвав ремонт «цыганщиной». На защиту бизнесмена встал глава Свердловской области Евгений Куйвашев.
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