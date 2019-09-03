В Екатеринбурге директора школы уволили из-за мужа-педофила

Ольга Сесина работала директором художественной школы № 1, после требований родителей учеников о ее увольнении, педагога поддерживали в управлении культуры и пытались сохранить за ней место. Однако после того, как родители учащихся пригрозили протестами, глава управления культуры администрации Екатеринбурга Татьяна Ярошевская поменяла решение и уволила женщину.

Напомним, в 2017 году в районе Уктуса Станислав Голованов и муж директора школы Александр Ширяев похитили на улице 12-летнюю девочку, привезли ее на квартиру, где снимали ролики интимного характера. Затем школьницу засунули в сумку и на машине вывезли за город. На счету мужчин около 90 эпизодов преступлений по различным статьям.